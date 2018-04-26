Вчера, 25 апреля, в Мюнхене прошел второй полуфинал Лиги чемпионов. "Реал" и "Бавария" приступили к очередному выяснению отношений на предмет того, кто из них больше достоин играть в финале Лиги чемпионов.

Об этом пишет Terrikon.

Уже на первых минутах команды обменялись опасными атаками по своим левым флангам. А "Баварии" рано пришлось делать вынужденную замену (как и "Ливерпулю" вчера) - вместо получившего повреждение Роббена вышел Алькантара.

Мадридцы как будто перехватили инициативу и подступали к штрафной мюнхенцев все ближе, но зевнули контрвыпад. Марсело не успел вернуться на свою позицию, Хамес отправил Киммиха в забег по флангу, все ждали от защитника прострела справа в центр, но он решил пробить в ближний угол. Навас задел мяч, хоть и не выручил - 1:0 на 28-й минуте.

У "Баварии" были моменты, чтобы удвоить преимущество. К тому моменту Юпп Хайнкес провел еще одну замену по необходимости - захромавшего Боатенга сменил Зюле. "Реал" использовал временный разлад в обороне немцев - Марсело получил мяч после перевода с правого фланга и хлестко пробил издали с левой по летящему мячу. Влетело точно в правый угол - так команды ушли на перерыв при ничейном счете 1:1.

Перед началом второго тайма Зинедин Зидан снял с игры Иско и выпустил Асенсио (забегая вперед, можно констатировать, что решение было удачным). "Бавария" пошла забивать второй мяч, но потеряла мяч на чужой половине поля и пропустила контратаку. Асенсио совершил перехват, отдал вперед Васкесу и дождался ответной передачи. Дальше оставалось переиграть потерявшего ворота Ульрайха - 1:2!

Такой счет был уже совершенно недопустим для "Баварии". Лютовал на левом фланге Рибери, у которого земля горела под ногами. В одном из эпизодов француз обязан был забивать, но выше всяких похвал сыграл Навас, отразивший "мертвый" мяч.

"Баварии" надо было забивать второй мяч, но она вполне могла пропустить третий. Супершанс был у Бензема, но он с острого угла пробил в ноги Ульрайху. А вот Роналду ударил в правый угол неотразимо, но до того раздался свисток - португалец подыграл рукой.

Наилучший шанс спасти игру у "Баварии" был на 88-й минуте - проваливший игру Левандовски вышел на Наваса после передачи Толиссо, но не смог попасть в створ. 1:2 в Мюнхене - если не случится чего-нибудь сенсационного, через неделю станет ясно, что в Киеве сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

Напомним, что вчера в первом полуфинальном матче Ливерпуль разгромил итальянскую Рому со счетом 5:2.