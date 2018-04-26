Оппозиция Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера страны
Оппозиционная фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление фракции.
"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
Ранее Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.
Также стало известно, что оппозиция требует "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении.
Как отмечалось, Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг в Ереване до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования.
Напомним, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении.
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