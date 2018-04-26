Оппозиционная фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление фракции.

"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.

Также стало известно, что оппозиция требует "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении.

Как отмечалось, Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг в Ереване до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования.

Напомним, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении.