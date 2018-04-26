Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал ложью расследования журналистов ВВС о наличии у него жилья в Лондоне.

Об этом он заявил на брифинге 25 апреля, передает "Думская".

"Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. На протяжении уже длительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Печально за журналистов, которые это делают", - отметил Труханов.

Напомним, журналисты британского национального медиахолдинга ВВС уличили мэра Одессы Геннадия Труханова в связях с международным криминалом.

Ранее сообщалось, что сторонники мэра Одессы Труханова напали на журналиста ВВС.