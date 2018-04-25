Заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников горсовета задержали на получении части взятки в размере 17 тысяч долларов. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

"Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое чиновников горсовета областного центра, в том числе - заместитель городского головы, во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 000 долларов США за оформление права собственности на уже построенный жилой дом", - написал Луценко.

Он добавил, что во время документирования нарушения закона установили, что заместитель мэра был посредником во время вымогательства главой одного из судов области взятки в размере 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в уголовном производстве.

Судью также задержали во время получения взятки.

Напомним, ранее в Луцке обысками кабинет заместителя мэра Луцка.

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