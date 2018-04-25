Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал новое правительсво и скоро его представит. Об этом сообщает ATV.

Ряд высокопоставленных лиц останутся на своих позициях, в том числе министр иностранных дел Питэр Сийярто, министр экономики Михали Варга и министр внутренних дел Пинтер Шардор.

В то же время Иштван Симичко покинет пост министра обороны, а вместо него намерены назначить человека с военным званием.

Отмечают, что глава Крестьянско-демократической народной партии Жолт Семен станет заместителем премьер-министра, отвечающим за национальную политику.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Венгрии раскритиковал предложение Порошенко наказывать украинцев с двойным гражданством.

Еще мы писали, что Венгрия будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО.