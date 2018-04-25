Постоянная конференция епископов Украинской православной церкви США поддержала прошение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщается на сайте УПЦ США.

"Постоянная Конференция Украинских Православных Епископов за пределами Украины написала соответствующее письмо о поддержке действий, проведенных Его Всесвятейшеством и Константинопольским Священным Синодом о возможном предоставлении Томоса автокефалии Украинской Православной Церкви", - сказано в заявлении.

УПЦ США была организована в 1919 году группой украинцев в Соединенных Штатах. В 1924 году ее возглавил епископ Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Иван Теодорович. В 1995 г большая часть приходов отошла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, в 1998 году четыре прихода перешли к УПЦ КП.

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