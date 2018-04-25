"Страна" выяснила новые подробности расследования громкого дела по покушению на добровольцев, ныне покойную Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Напомним, что по этому делу под арестом находится россиянин чеченского происхождения, который в одном из своих паспортов значится как гражданин Украины Александр Дакар (кличка "Динго" - Прим.Ред.)

Как сообщили наши источники, сейчас досудебное расследование обстоятельств покушения приостановлено постановлением прокурора прокуратуры Киева Дмитрия Величко от 17 октября 2017 года.

Причина: ожидание выполнения международно-правового поручения, направленного в Австрию по поводу характеризующих материалов на Дакара. Его адвокат безуспешно обжаловал это постановление о приостановке в Печерском суде у следственного судьи Соколова.

Однако приостановка следствия еще не означает автоматическое содержание под стражей - срок ареста прокуратуре нужно продлевать через каждые 60 дней, как того требует УПК.

17 апреля судья Шевченковского суда Киева Олег Линник, как раз рассматривал очередное продление ареста Дакара - именно под этой фамилией он, как гражданин Украины и фигурирует в материалах досудебного расследования.

Перед слушанием, как положено по УПК, ходатайство о продлении стражи с приложениями вручается подозреваемому и защитнику не позже чем за 3 часа до начала судебного заседания. Эту норму прокуроры выполнили, однако Дакар-Динго уже в суде заявил, что на протяжении всего следствия грубо нарушаются его права. В этом его поддержал и адвокат. Поддержал именно в том, что Дакар-Динго в совершенстве владеет только родным, чеченским языком. А так как все процессуальные документы ему дают на украинском языке, которого он не знает, поэтому он и требует перевода материалов следствия (положенных ему для вручения - Прим.Ред.) на чеченский язык.

Более того, адвокат и вовсе попросил отпустить клиента под домашний арест, так как у того, якобы, есть семья в Винницкой области.

Подобный трюк с переводом Дакар и его защитник уже пытались провернуть во время продления сроков содержания под стражей еще 12 марта, но тогда судья Линник счел доводы защиты неубедительными и прописал в определении, что Дакар - гражданин Украины, согласно предоставленным следствием документам, и обязан знать государственный украинский язык. С решением суда от 12 марта можно ознакомиться здесь.



По данным наших источников в суде, из-за этой катавасии с требованием переводчика заседание затянулось до трех часов ночи. В результате закончился срок содержания под стражей для Дакара - Динго, определенный предыдущим решением суда и защитник потребовал выпустить клиента из-под стражи.

По предыдущему решению срок ареста был прописан до 17 апреля 2018 года включительно и в 00.01 следующего дня 18 апреля этот срок истек. Источники в суде рассказывают, что судья Линник под аудиофиксацию заявил, мол, действительно подозреваемый свободен, но обязан принимать участие в рассмотрении ходатайства. Дакара даже выпустили из стеклянного аквариума, но не из зала суда.

17 апреля адвокат Динго также заявлял ходатайство о немедленном освобождении клиента, но судья его тоже отклонил.

Позже судья Линник все же удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок содержания под стражей для Дакара (он же Кринари и Курмакаев) еще на 60 дней.

Наши собеседники в следствии крайне озадачены требованием Дакара-Кринари-Динго перевести материалы следствия на чеченский язык.

Это редкий язык и сертифицированных переводчиков, которые устроили бы процессуально следственные органы с точки зрения законности осуществления переводов, найти в Киеве не так-то просто. Следователи подумывают приобщить к делу чеченского переводчика на стадии открытия материалов и не переводить все материалы дела, а ограничиться переводом только обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. С остальными же материалами ознакомить Динго путем синхронного перевода - чтения материалов вслух переводчиком.