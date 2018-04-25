Глава Пентагона Джеймс Мэттис высказался за менее строгую санкционную политику в отношении России. Об этом пишет "Интерфакс".

"Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Конгрессом для решения проблем, связанных с национальной безопасностью, созданных этим актом", - сказал Мэттис в Конгрессе, имея в виду закон о санкциях, известный как закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA)".

По его словам, для США "важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России - Прим. Ред.)".

"Иначе мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим огромное бремя на наших союзников или партнеров", - пояснил глава Пентагона.

Новые американские санкции, принятые в рамках закона о противодействии России, напрямую запрещают американским и европейским компаниям вести какой-либо бизнес с попавшими в американский "черный список" лицами.

В апреле Минфин США ввел новые санкции против России. Пополнение черного списка стало максимально жестким с момента начала санкционной политики. Американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригрозили ответить на новые санкции от G7.