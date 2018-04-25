В Украине с начала года значительно выросло количество нападений на журналистов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Нацсовета журналистов Сергей Томиленко, посвященной презентации Индекса физической безопасности журналистов Украины.

По его словам, только за первые три месяца этого года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ. В прошлом году количество нападений было 18.

"Нам неизвестны случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан", - отметил Томиленко. Он напомнил, что НСЖУ неоднократно обращался в парламент по этому вопросу, однако Рада до сих пор не решила этот вопрос.

Томиленко подчеркнул, что международные организации возмущены отсутствием реакции на факты нападений на журналистов. "Власти считают, что часть журналистов - неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это не правильно", - добавил он.

Как сообщала "Страна", президент Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил, что после Майдана в Украине отношение власти к журналистам не улучшилось.

Также мы писали, что международная правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила об ухудшении свободы слова в Европе.