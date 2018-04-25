Капитана задержанного в Украине российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко поместили в больницу в Днепре, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербина.

"Владимир Горбенко сейчас находится в Днепре, его положили в клинику для обследования, положили в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом", - сказал адвокат.

По его словам, это самый большой подарок для капитана Горбенко в день его рождения, учитывая состояние его здоровья и ситуацию с кораблем и моряками.

Ранее сообщалось, что морякам "Норда" грозит 3,5 тысяч гривен штрафа, но не арест.

Также мы писали, что два моряка "Норда" смогли тайно выехать из Украины в Беларусь.