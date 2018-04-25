В Киеве с 21:00 25 апреля до 21:00 26 апреля будет частично ограничено движение транспорта на ул. Голосеевской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 25 апреля по 21:00 26 апреля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Голосеевской на участке от площади Голосеевской к просп. Академика Глушкова будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении на странице мэрии в Facebook со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Фото: facebook.com/kievavtodor/

Как сообщала "Страна", в Киеве на неделю ограничат движение транспорта у метро "Дорогожичи"

Мы писали, что в "Укравтодоре" обещают полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.

Также сообщалось, что на трассе Киев - Одесса ограничили движение из-за капремонта трассы.