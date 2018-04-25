Украинский певец Alekseev, который дебютировал на "Голосе страны", представит Беларусь на "Евровидении - 2018". Для международного конкурса вокалист подготовил песню Forever.

В интервью Deutsche Welle артист объяснил, почему он не боролся за участие в Евровидении от Украины и почему выбрал именно Беларусь.

Alekseev заверил, что у него были концерты в 15 странах и он мог бы представить каждую из них. Беларусь вокалист выбрал потому, что получил там награду. Поэтому Alekseev решил "поблагодарить" поклонников.

"С Беларусью у меня особые отношения, очень теплые. Прием там всегда очень искренний, и там-то, знаете, все по-семейному происходит. Кроме того, в этом году я был награжден знаком "Певец года" одной из ведущих музыкальных телекомпаний Беларуси. Это очень приятно. Мне захотелось поблагодарить всю аудиторию, всех моих зрителей и фанатов, которые поддерживают меня в Беларуси, а их очень много", - пояснил Alekseev.

По словам певца, его поддержал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Гарант вмешался в спор общественности, которая недовольно прокомментировала участие украинца в конкурсе.

"Я могу только сказать, что я был этим очень приятно удивлен. Это всегда важно, когда ты получаешь поддержку от президента", - добавил Alekseev.

Сейчас команда певца активно готовится к Евровидению - 2018, в Португалии. Сам Alekseev анонсировал, что он покажет эффектный номер во время выступления.