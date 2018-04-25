Под Киевом запылал ресторан "Матрешка". Фото
Под Киевом, на Новообуховской трассе, сегодня, 25 апреля, вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане "Матрешка". Огонь тушат уже несколько часов. Об этом сообщает "Сегодня".
В загородном комплексе пожар вспыхнул около 17.00. Загорелось одно из деревянных зданий, в котором расположена баня. По состоянию на 19:00 пожар продолжают тушить. На место инцидента, в 14 километрах от КПП, прибыли спасатели.
Фото: segodnya.ua/
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