Футбольный клуб "Челси" и Всемирный Еврейский Конгресс (WJC) объявили о начале глобального стратегического партнерства под лозунгом "Красная Карточка Ненависти", которое направлено на борьбу с антисемитизмом, широко распространенным в спорте.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Совместная инициатива стала возможной благодаря специальному вкладу владельца "Челси" Романа Абрамовича и WJC и станет частью кампании "Скажи нет антисемитизму", начатой "Челси" еще в январе.

Инициатива "Красная Карточка Ненависти" будет иметь форму трех конкретных проектов, направленных на поощрение сторонников, правительственных чиновников и общественности в целом на серьезное отношение к антисемитизму и на обсуждение эффективных действий. Проекты были разработаны целевой группой WJC, которой было поручено проанализировать и понять существующие проблемы и предложить образовательные решения.

Роман Абрамович заявил: "С тех пор, как мы запустили инициативу по борьбе с антисемитизмом, я остался очень доволен положительными откликами наших болельщиков и сообщества в целом. Это партнерство является следующим шагом по наращиванию наших усилий, и я горжусь тем, что поддерживаю партнерские отношения со Всемирным Еврейским Конгрессом, руководство и опыт которого в этих вопросах по-настоящему замечательны. Я надеюсь, что наши совместные усилия позволят изменить ситуацию в борьбе с антисемитизмом в Великобритании и других странах".

Президент WJC Рональд С. Лаудер сказал: "Всемирный Еврейский Конгресс гордится сотрудничеством с футбольным клубом "Челси" и его владельцем Романом Абрамовичем в этом важном начинании, чтобы показать красную карточку в связи с демонстрацией ненависти, антисемитизма и угроз насилия, которые свирепствуют на спортивных стадионах по всему миру".

Генеральный директор и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса подчеркнул: "Мы аплодируем "Челси" за мужественное лидерство в борьбе с этой эпидемией и призываем другие спортивные клубы последовать их примеру, переходя от слов к действию, чтобы обеспечить абсолютную толерантность к ненависти и просвещать других о ее опасностях. Путь вперед не будет легким, но я уверен, что совместными усилиями нам удастся раз и навсегда покончить с антисемитизмом".

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