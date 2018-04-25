В среду вечером, 25 апреля, в Румынии произошло землетрясение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Иона Илиеша.

По его словам, землетрясение произошло в 20:15. Его сила составила 5 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, который находился на глубине 144 км, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.

"Толчки ощущались в Кишиневе и в других населенных пунктах. Их сила в Кишиневе составила около 3,8 балла", - отметил Илиеш.

Напомним, что в центральной части Италии произошло сильное землетрясение.

Еще мы писали, что Тайвань отказался от помощи Китая после землетрясения.