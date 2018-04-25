Румынию потрясло на 5 баллов. Толчки землетрясения дошли и до Кишинева
В среду вечером, 25 апреля, в Румынии произошло землетрясение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Иона Илиеша.
По его словам, землетрясение произошло в 20:15. Его сила составила 5 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, который находился на глубине 144 км, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.
"Толчки ощущались в Кишиневе и в других населенных пунктах. Их сила в Кишиневе составила около 3,8 балла", - отметил Илиеш.
Напомним, что в центральной части Италии произошло сильное землетрясение.
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