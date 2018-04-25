Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин рассказал, как создавалась новая эмблема клуба.

"Эмблему "Мариуполя" нарисовали за бутылку ликера и коробку конфет. Я тогда ходил по городу и искал дизайнеров. Увидел открытую дверь какой-то конторы и зашел. Там сидели девочки, и я спросил, могут ли они что-то нарисовать похожее. Они согласились. Готовили ее всего три дня", - рассказал он каналу Футбол 1.

Фото: fcmariupol.com/

Напомним, ранее ФК "Мариуполь" назывался ФК "Ильичевец", но был переименован в ходе опроса среди болельщиков клуба.

Как сообщала "Страна", ранее футбольный прокурор рассказал о расследовании подозрительных матчей ФК Мариуполь.

Мы писали, что ФК Мариуполь подписал капитана молодежной сборной Бразилии.

Также стадион "Ильичевец" в Мариуполе переименован в честь бывшего главы металлургического комбината.