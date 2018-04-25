Сегодня, 25 апреля, знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур был срочно госпитализирован в Петербурге, его концерт отменен. Об этом сообщила российскому "Интерфаксу" директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

"На репетиции ему стало плохо. Его увезли в одну из больниц Петербурга, которую он сам выбрал. Ничего катастрафического, просто почувствовал себя нехорошо. Врачи установят диагноз", - сказала Лавринович.

По ее словам, концерт Азнавура, который должен был пройти в БКЗ "Октябрьский" 25 апреля, отменен. "Сейчас обсуждается дата следующего концерта в этих же числах в 2019 году. Деньги за билеты всем желающим будут возвращены", - пояснила директор БКЗ.

Шарль Азнавур - французский шансонье армянского происхождения, композитор и поэт. 93-летний Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

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