Из 22 млн трудоспособного населения в Украине 14 млн составляют женщины.

Об этом сообщила представитель президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко на своей странице в Facebook.

"Если взять Украину, имеем следующую статистику: 14 млн женщин и 8 млн мужчин трудоспособного населения. Женщин на 6 млн больше, и они вынуждены занимать ниши низкооплачиваемой работы. Нам надо поощрять женщин использовать свой потенциал на "работах с добавленной стоимостью", в технологических отраслях", - отметила нардеп.

Кроме того, по словам Луценко, женщины преобладают и среди прослойки населения, имеющего высшее образование.

"Об образовании: у нас больше женщин, чем мужчин, с высшим образованием. Больше женщин с двумя и тремя высшими образованиями. Это потенциал, который может быть использован профессионально", - подчеркнула она.

В то же время, по словам Луценко, на руководящих должностях с большим отрывом лидируют мужчины.

"Нам нужно больше женщин на руководящих должностях. Посмотрите на Кабинет министров: из 26 только 3 женщины. Лучшая ситуация по заместителям министров, но и там присутствует гендерное неравенство. Почему бы не ввести баланс 50/50, или по крайней мере не менее 30-40% одного пола?", - отметила она.

Нардеп подчернула, что по оценкам экономистов, ВВП различных стран и регионов можно существенно повысить только за счет трудоустройства большего количества женщин.

"Мы должны думать прагматично. Женщины производят 37% мирового ВВП. Экономисты подсчитали, что ВВП различных стран и регионов можно существенно повысить только за счет трудоустройства большего количества женщин. ЕС может увеличить ВПП на 13%, США - на 9%, Япония - на 16%", - написала Луценко.

Также, отметила она, женщины более устойчивы к стрессу, более аккуратные, ответственные, верные своей компании.

"Нам нужно выровнять оплату труда (сейчас женщины получают на 20-30% меньше), запретить рекламу вакансий с ограничениями по возрасту или полу. Привлекать больше женщин к предпринимательской деятельности, предоставлять микрокредитование. В Украине работают 67% женщин. Если поднять уровень занятости до 80%, то рост ВВП вместо 3,2% в этом году был бы 4,1%. Умножьте это на миллиарды гривен - это колоссальный доход и развитие Украины", - отметила нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно исследованию число трудовых мигрантов из Украины достигло 4 млн человек.

Кроме того, в Польше предложили упростить трудоустройство для украинских медиков.