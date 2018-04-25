Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает целесообразным углубление военного сотрудничества в Европе. Об этом она заявила 25 апреля на открытии авиасалона ILA-2018 в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мы все больше и больше поддерживаем идею Европейского союза обороны", - сказала канцлер, имея в виду франко-немецкое партнерство (Франция в этом году является страной-партнером на авиакосмической биеннале, страну представляет министр обороны Флоранс Парли, которая прибудет на выставку в четверг, 26 апреля).

По словам канцлера, взаимодействие между Германией и Францией всегда стимулировало европейское сотрудничество.

"Мы собираем воздушные суда вместе, мы создаем совместные эскадрильи, мы выполняем совместные зарубежные миссии. Поэтому логично, если мы вместе готовим специалистов и проектируем заводы", - уточнила Меркель.

Фото: ukrinform.ru

Она осмотрела экспозиции на выставке, на которой представлено 1100 образцов авиатехники из 40 стран мира. Большую долю на выставке занимает военная техника.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Россия пропустит три крупные военные выставки, в том числе и британский авиасалон Фарнборо.

Ранее "Антонов" показал тяжеловес АН-132D на авиасалоне в Дубае

Также появилось видео полета украинского Ан-132D на открытии крупнейшего мирового авиасалона Ле Бурже.