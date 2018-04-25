Еще один важный коп попался на крупной взятке под Харьковом
Сотрудники Службы безопасности задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Подполковник полиции требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов США. За такую сумму чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником двух тысяч долларов - первой части неправомерной выгоды. Позже полицейского задержали недалеко от рабочего места во время получения второй части взятки в размере 6 тысяч долларов.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке $50 тысяч от иностранцев.
Также в СБУ заявили, что полностью содействуют НАБУ в расследовании по cвоему сотруднику.