Сотрудники Службы безопасности задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Подполковник полиции требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов США. За такую ​​сумму чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником двух тысяч долларов - первой части неправомерной выгоды. Позже полицейского задержали недалеко от рабочего места во время получения второй части взятки в размере 6 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке $50 тысяч от иностранцев.

Также в СБУ заявили, что полностью содействуют НАБУ в расследовании по cвоему сотруднику.