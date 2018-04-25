В среду, 25 апреля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

"Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что 13 апреля в Ереване и других городах Армении начались многотысячные митинги против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

23 апреля Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Сразу после этого Пашинян выдвинул ряд новых требований к властям.