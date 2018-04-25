Окружной административный суд Киева отказал народному депутату Бориславу Розенблату в удовлетворении иска о признании противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора.

"Окружной административный суд Киева принял решение - отказать Бориславу Розенблату в удовлетворении исковых требований. Соответствующее решение суд принял с учетом того, что истец не доказал те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований", - сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева в среду.

В суде напомнили, что Розенблат просил Окружной админсуд Киева признать противоправными действия директора НАБУ Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом Украины "О международных договорах".

Кроме того, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности Украины относительно не проведения надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро Украины, а именно: разглашение информации с грифом "государственная тайна" сотрудникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Ранее "Страна" сообщала, что "янтарному" Розенблату разрешили выезжать из Украины.