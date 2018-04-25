В Украине задержали двух чехов. Один из них оказался дипломатом, а другой важным сыщиком - СМИ
В Украине вчера, 24 апреля, задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности Людека Вокала и чешского дипломата. Об этом сообщает Info.cz.
Чешского дипломата почти сразу отпустили после проверки его документов.
Сообщается, что Генеральная инспекция органов общественной безопасности Чехии разыскивала Вокала в связи с подозрениями о его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты.
Вокал утверждал, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.
Информацию о его задержании подтвердили источники в Министерстве иностранных дел Чехии.
"Чешское посольство в Киеве имеет дело с консульским делом одного чешского арестованного, задержанного в понедельник вечером. Мы находимся в контакте, как и с семьей", - сообщил источник.
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