Нападающий Шахтера Оларенванжу Кайоде прокомментировал эпизод противоборства с Артемом Шабановым в матче с Динамо, за который киевский клуб требует дисквалификации нигерийского форварда.

Об этом пишет Football.ua.

"Игрок Динамо удерживал меня. Поэтому я старался сохранить баланс для того, чтобы выиграть борьбу за мяч. Мне нужно было немного его отодвинуть, поскольку он также держал меня. Я не бил его. Шабанов больно схватил меня рукой и мне пришлось отодвинуть его от себя. Затем он ударил меня локтем в штрафной и рефери свистком оповестил об окончании матча, но почему то этот момент никто не обсуждает", - рассказал Кайоде.

Ранее комитет арбитров ФФУ разобрал этот момент. По мнению судей, игрок Шахтера мог бы получить красную карточку, если бы в УПЛ была система видеоповторов.

"90+4 мин. Агрессивное поведение со стороны игрока №88 (Оларенваджу Кайоде) хозяев, который наносит удар в голову футболиста №30 (Артема Шабанова) гостей. Ситуация отягощается еще и тем, что это происходит в момент остановки игры, до выполнения штрафного удара. К сожалению, арбитр не мог увидеть это, но, если бы была применена система видеоповторов (VAR), то могло быть принято решение о вынесении красной карточки", - говорится на сайте Комитета арбитров ФФУ.

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