Исследователи из Австралии впервые обнаружили в живых клетках человеческого организма новую форму ДНК - так называемые i-мотивы. Это открытие позволило ученым сделать вывод, что функции нашего организма меняются.

Австралийские ученые опубликовали в журнале "Nature Chemistry" результаты своего исследования.

В клетках человеческого организма они выявили необычные структуры ДНК - i-мотивы (intercalated-motif, i-motif). Ранее такие формы исследователям удавалось получить только в лабораторных условиях, в живых клетках их нашли впервые.

Самая известная форма ДНК - двойная спираль, но более короткие последовательности могут иметь и другую конструкцию.

В двойной спирали азотистые основания аденин, гуанин, тимин и цитозин соединены с основами другой цепочки в строгом соответствии, в частности, гуанин объединяется только с цитозином.

А структура i-мотива - крестообразный узел, в котором цитозин "сплетается" с цитозином в той же цепи.

"Больше всего мы удивились, когда увидели, что зеленые участки i-мотивов появляются и исчезают время от времени. Так мы узнали, что они формируются, разрушаются и возникают снова", - пояснил один из авторов исследования Махди Зераати.

Он считает, что новая форма ДНК - i-мотивы - может участвовать в регуляции активности генов, "включая" и "выключая" их. Теперь австралийские ученые попытаются выяснить какую роль новые структуры играют в человеческом организме.

Фото: nature.com

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