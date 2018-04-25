Партия "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из парламентской коалиции, где ее партнером была руководящая Республиканская партия. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

"В Армении сложилась ситуация, которая уже несколько дней держит в напряжении все общество. Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что ситуация, которая сложилась, должна решиться исключительно в рамках конституционности и законов. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - заявили представители политсилы.

Депутаты считают, что армянское Национальное собрание должно избрать нового премьера, которому доверяет общество. Новый премьер, убеждены в партии, должен разрядить внутриполитическую напряженность, преодолеть политический кризис, гарантировать решения накопившихся проблем, подготовить и провести внеочередные парламентские выборы с соблюдением полноценных демократических принципов.

Как сообщала "Страна", Ереване возобновились акции протеста, полиция стягивает силы и спецтехнику в центр армянской столицы.

Ранее стало известно, что переговоры и.о. премьера Армении и лидера оппозиции Никола Пашиняна отменены.