Знаменитый продюссер, телеведущий и один из основателей популярного телепроекта Comedy Club, Арташес Саркисян, попал в очень неприятную историю.

На канле YouTube появилось видео, на котором темнокожий человек разговаривает по телефону и угрожает кому-то убийством.

Как передает портал Ura, в кадр попал телефонный разговор с Арташесом Саркисяном кенийца по имени Вайганжо Гитуа, которого ранее привлекали к уголовной ответственности.

Арташес Саркисян с середины 2017 года живет в Кении и имеет совместный с Гитуа проект - лотерею Lotto Jotto.

Скорее всего, видеоролик содержит разговор деловых партнеров. На видео кениец обещает Саркисяну "отправить его тело домой в мешке для трупов", если Таш вернется в Найроби. "Я больше не хочу видеть тебя в этой стране. Если я тебя поймаю, я тебя убью", - говорит Гитуа.

Однако сам Таш Саркисян опроверг телеканалу 360 информацию об угрозах со стороны партнеров по бизнесу в Кении. По его словам, это не соответствует действительности.

Ранее Арташес Саркисян подтвердил свое участие в крупном медиапроекте в Африке корреспондентам агентства "Sputnik Армения".

"Я и моя команда осуществляем в Африке большой медиапроект - необычный и интересный, поэтому я сейчас нахожусь здесь", - говорил российский продюсер.

Напомним, ранее "Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов.

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