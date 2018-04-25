Полиция Киева открыла два дела по уничтожению лагеря ромов на Лысой горе
Полиция столицы открыла сразу два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе после публикации видео об этом.
Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
Следственный отдел Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки начал уголовные производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.
Сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований.
Отмечается, что основанием стало опубликовано в сети видео, которое демонстрирует разгон лагеря ромов.
"Работники полиции начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичной полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть людей националистов послушала, другая - покинула лагерь перед так называемым "рейдом".
Ранее "Страна" сообщала, что "Пришли с битами и ножами". Ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.
Также в полиции заявили, что на Лысой горе в Киеве сожгли не лагерь ромов, а мусор.