Полиция столицы открыла сразу два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе после публикации видео об этом.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки начал уголовные производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что основанием стало опубликовано в сети видео, которое демонстрирует разгон лагеря ромов.

"Работники полиции начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичной полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть людей националистов послушала, другая - покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

Ранее "Страна" сообщала, что "Пришли с битами и ножами". Ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.

Также в полиции заявили, что на Лысой горе в Киеве сожгли не лагерь ромов, а мусор.