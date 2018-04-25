Сегодня, 25 апреля, правоохранители провели обыски в кабинете заместителя городского председателя Луцка Александра Рачкова.

Внутрь прошли депутат Андрей Козюра и Никита Рабан, показав удостоверение адвоката. Обыскивают кабинет в присутствии самого Рачкова.

Как передает с места 112 Украина правоохранители зашли в кабинет заместителя городского головы Александра Рачкова сразу после заседания сессии городского совета.

По словам очевидцев, правоохранители там находились более часа, в частности это сотрудники департамента защиты экономики. Они сказали, что приехали из столицы, впрочем деталей, почему проводятся обыски, и что там происходит - не сообщают.

Ранее "Страна" информировала, что в Днепре проводят масштабные обыски у воров в законе.

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