Музыкант Владимир Пресняков-старший госпитализирован в одну из московских клиник после инфаркта, сообщает телеканал "360".

Журналистам о состоянии Преснякова-старшего рассказала супруга его сына, Владимира Преснякова-младшего - певица Наталья Подольская. "Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", - пояснила она.

Сейчас состояние 72-летнего Преснякова-старшего стабильно.

Владимир Пресняков-старший наиболее известен работе в ансамбле "Самоцветы". В 1996 году был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2007 - звания заслуженного деятеля искусств России.

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