Завтра, 26 апреля, в Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице Facebook.

"26 апреля со 11:00 до 19:00 в связи с выполнением ремонтных работ на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении движения со Столичного шоссе на проспект Николая Бажана", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что во время финала Лиги чемпионов в Киеве перекроют центр города. Список улиц.

Также в Киеве ограничат движение по Южному мосту и путепроводам у Северного моста.