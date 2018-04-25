Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с изменением обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, сообщила спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

"Направили ноту протеста РФ относительно изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидное психологическое давление, в частности, с учетом изменения адвоката", - написала Беца в микроблоге.

Ранее защитник Сущенко Марк Фейгин, которого 24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката, сообщил, что его подзащитного перевели в камеру-одиночку. Кроме того, по его словам, семье Сущенко предложили срочно поменять адвоката.

Как сообщалось, о задержании украинского журналиста Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ уведомила 3 октября 2016 года. Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Он находится под арестом. Срок его содержания под стражей продлен до 30 сентября 2018 года.