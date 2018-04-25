Роскомнадзор сообщил, что контакты с компанией Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, к положительным результатам пока не привели.

"Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

Там отмечается, что в среду Роскомнадзор совместно с РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий) провел встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

"Как отметил в ходе встречи Субботин, Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления "Телеграм" IP-адресов для работы мессенджера в России в нарушение решения суда", - поясняется в сообщении.

"В ходе совещания было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования "Телеграм" в России возложены не только на Роскомнадзор, но и на иные лица, в том числе хостинг-провайдеров", - уточняется в сообщении.

В ведомстве сообщили также о начале диалога с Google. "Взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как сообщала "Страна", Telegram призвал россиян протестовать против блокировки сервиса, запуском бумажных самолетиков.

Ранее в России, блокируя Telegram, закрыли пользователям доступ в Google.

Напомним, компания Amazon купила за $1 млрд стартап с украинскими разработчиками.