Главный тренер "Вереса" Юрий Свирков подал в отставку. Как сообщается на странице ровенского клуба в Facebook, такое решение принято наставником из-за ухудшения состояния здоровья.

На данный момент руководство "Вереса" решает, кто будет исполнять обязанности главного тренера клуба. "Верес" борется за еврокубковое место. За четыре тура до конца чемпионата команда из Ровно занимает шестое место, отставая на три очка от "Мариуполя".

Белорусский тренер возглавил команду 30 декабря 2017 года. За это время "Верес" провел 9 матчей, в которых добыл 2 победы, 1 ничью и 6 потерпел поражений.

Свирков начал тренировать в 2000 году, и за свою карьеру успел поработать в штабах запорожского "Металлурга" и "Спартака" из Нальчика.

Фото: facebook.com/veres.club

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