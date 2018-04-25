Сегодня, 24 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выражена обеспокоенность несоблюдением прав человека в Украине, а также подчеркнута несоразмерность вынужденного ограничения свобод в стране с масштабом опасности.

Об этом заявила первый замглавы украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от Оппозиционного блока Юлия Левочкина, ссылаясь на резолюцию "Чрезвычайное положение: вопросы пропорциональности в связи с отступлениями от соблюдения обязательств на основании статьи 15 Европейской конвенции о правах человека", - пишет сайт партии.

"Доклад касается Украины, Франции и Турции – это те страны, которые воспользовались правом отступления – так называемым правом на дерогацию. Согласно международному праву, во время чрезвычайных ситуаций государстве разрешается отступать от выполнения некоторых своих международных обязательств по защите прав человека – приостанавливать действие национального законодательства или сужать объем прав", – заявила Юлия Левочкина.

По ее словам, в отношении Украины Ассамблея обеспокоена увеличением превентивного задержания в зоне АТО с 72 часов до 30 дней (а это ограничение права на свободу и личную неприкосновенность), административными и материальными условиями на пропускных пунктах (а это ограничение свободы передвижения) и функционированием судов (а это ограничение права на справедливое судебное разбирательство).

"По сути речь о том, что ограничение прав и свобод в результате принятых мер несоразмерны с характером и масштабом общественной опасности", – заявила народный депутат.

"Также следует учитывать политическую составляющую – отступление от международно-правовых обязательств порождает существенные риски. Главный политический риск – это искушение политиков, находящихся при власти, использовать такие ограничения для решения своих узко политических интересов. Тогда механизм дерогации начинает рассматриваться властью как индульгенция для наступления на права человека", – пояснила Левочкина.

По словам Юлии Левочкиной, дерогация должна быть ограничена по времени, обстоятельствам и сферой действия. "На национальном уровне должен быть введен механизм просмотра дерогации на регулярной основе на предмет необходимости, временности, пропорциональности и недискриминации. Также не менее важным на национальном уровне является создание действенного механизма парламентского контроля за дерогацией. Именно такой подход позволит найти оптимальный баланс между интересами личности, гражданского общества и государства. И это именно то, чего ждет от нас ПАСЕ", – считает нардеп.

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