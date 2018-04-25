Группа экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила еще одно место вероятной химической атаки в сирийском городе Дума и взяла образцы для анализа.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Сегодня Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) осуществила визит во второе место в Думе. Она также собрала образцы в этом районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные образцы отправят в лабораторию ОЗХО в нидерландском городе Рейсвейк. После этого их направят в другие лаборатории организации.

Эксперты будут продолжать проводить свое независимое и непредвзятое расследование, основанное на интервью с определенными людьми, выводах после посещений мест вероятной химической атаки, анализе результатов образцов, а также любой другой информации и собранных материалах.

Предыдущий визит Миссии в Думу состоялся в субботу, 21 апреля.

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