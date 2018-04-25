На период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА все популярные отели Киева заполнены, а цены превышают обычные тарифы в 5-10 раз.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента оценки и консалтинга Colliers International (Украина) Наталью Чистякову.

"На период проведения финала Лиги чемпионов UEFA, который состоится 26 мая в Киеве, забронированы уже практически все отели (более 90%). У большинства из них существует минимальный период бронирования на время проведения матча, чаще всего от 3 до 5 дней. Стоимость номеров зависит от месторасположения гостиницы. Цены на номера в центральных отелях в 5-10 раз выше стандартного тарифа", - сообщила Чистякова.

По ее данным, наибольшей популярностью пользуются объекты категории 3, 4 и 5 звезд в центральной части города, тариф на номера уменьшается по мере отдаления от НСК "Олимпийский".

В частности, как сообщили в гостинице Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, расположенной рядом с НСК "Олимпийский", все номера в объекте уже выкуплены.

В то же время в гостинице предлагают гостям воспользоваться опцией включения в лист ожидания и после 4 мая получить ответ о том, появились ли свободные номера.

"Учитывая ошибки прошлых лет при проведении мероприятий такого уровня, отельеро, чаще всего, бронируют номера по предоплате в размере не менее 70%", - отметила Чистякова.

По данным UTG, совокупный номерной фонд Киева на апрель 2018 года включает 12,8 тыс. номеров: гостиницы категории 5 звезд – 1,45 тыс. номеров (11,3%), 4 звезды – 3,3 тыс. номеров (21,9%), 3 звезды – 4,4 тыс. номер (36,3%) и 1-2 звезды и неклассифицированные – 3,7 тыс. номеров (30%).

Кроме международных, национальных, государственных и коммунальных гостиниц, в столице работает порядка 50 малых отелей на 20 и менее номеров; около 30 комплексов апартаментов; 24 специализированных средств размещения, а также хостелы, общежития гостиничного типа, санатории.

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