Сегодня, 25 апреля, Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека не явилась в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для дачи пояснений о конфликте интересов при голосовании в парламенте за свое назначение.

Об этом сообщил источник в НАПК, пишут "Украинские новости".

"Денисова не пришла", - сказал он.

В тоже время, по словам собеседника, административные протоколы в отношении экс-нардера от "Народного фронта" Денисовой уже составлены и 27 апреля НАПК планирует принять решение о направлении их в суд.

В частности были составлены два протокола по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" сообщала, что секретариат омбудсмена передали под охрану Нацгвардии.

Также Денисова назначила координатора по правам человека на Донбассе.