Лига чемпионов. Фанаты Ромы едва не забили до смерти болельщика Ливерпуля, УЕФА требует срочного ответа от властей
В Ливерпуле перед матчем полуфинала Лиги чемпионов между местным клубом и итальянской Ромой произошла драка фанатов, в результате которой один из болельщиков доставлен в госпиталь в критическом состоянии.
УЕФА заявила, что "глубоко потрясена" из-за "гнусного нападения", в результате которого болельщик "Ливерпуля" оказался в критическом состоянии.
Два болельщика "волков" были арестованы по подозрению в попытке убить 53-летнего мужчину незадолго до начала поединка. Они сильно избили его.
"УЕФА глубоко потрясен гнусной атакой, которая произошла перед матчем "Ливерпуля" против "Ромы", и наши мысли с жертвой и его семьей.
Лицам, совершившие эту позорную атаку, нет места в футболе и вокруг него, и мы верим, что власти будут предельно серьезными.
УЕФА ждет получения полных отчетов, прежде чем принимать решение о возможных дисциплинарных обвинениях", - говорится в заявлении Европейского футбольного союза.
Напомним, Ливерпуль мог дома "порвать" Рому в полуфинале ЛЧ, но ограничился разгромом.
Еще мы рассказывали о реакции тренера Клоппа после матча.