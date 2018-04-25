В Ливерпуле перед матчем полуфинала Лиги чемпионов между местным клубом и итальянской Ромой произошла драка фанатов, в результате которой один из болельщиков доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

УЕФА заявила, что "глубоко потрясена" из-за "гнусного нападения", в результате которого болельщик "Ливерпуля" оказался в критическом состоянии.

Два болельщика "волков" были арестованы по подозрению в попытке убить 53-летнего мужчину незадолго до начала поединка. Они сильно избили его.

"УЕФА глубоко потрясен гнусной атакой, которая произошла перед матчем "Ливерпуля" против "Ромы", и наши мысли с жертвой и его семьей.

Лицам, совершившие эту позорную атаку, нет места в футболе и вокруг него, и мы верим, что власти будут предельно серьезными.

УЕФА ждет получения полных отчетов, прежде чем принимать решение о возможных дисциплинарных обвинениях", - говорится в заявлении Европейского футбольного союза.

Напомним, Ливерпуль мог дома "порвать" Рому в полуфинале ЛЧ, но ограничился разгромом.

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