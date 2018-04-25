Сегодня, 25 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам - членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", - отметил Арьев.

Отмечается, что в документе признается, что некоторые российские государственные СМИ превратились в пропагандистские машины для распространения фейковых новостей и разжигания ненависти.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит с 23 по 27 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ вместо признания оккупации Донбасса заявила о контроле над ним со стороны России.

Также ПАСЕ отказалась проводить дебаты по выборам в Крыму и отравлению Скрипаля.