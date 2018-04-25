ПАСЕ с подачи Украины приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде
Сегодня, 25 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне ЕС.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам - членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", - отметил Арьев.
Отмечается, что в документе признается, что некоторые российские государственные СМИ превратились в пропагандистские машины для распространения фейковых новостей и разжигания ненависти.
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит с 23 по 27 апреля.
Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ вместо признания оккупации Донбасса заявила о контроле над ним со стороны России.
Также ПАСЕ отказалась проводить дебаты по выборам в Крыму и отравлению Скрипаля.