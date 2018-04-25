Компания Google представила новый дизайн своего браузера - вышла 68 версия популярного веб-браузера Google Chrome под названием Canary для компьютеров на базе Windows, Mac и Linux.

Об этом сообщает akket.com.

Chrome с приставкой "Canary" отличается от обычного тем, что он получает все новшества раньше, кроме того дизайн стал более округлым и минималистичным.

Чтобы получить доступ к новому дизайну его необходимо вручную активировать. К счастью, сделать это довольно просто. Достаточно ввести в адресной строке chrome://flags/# top-chrome-md

Фото: thenextweb.com

После чего найти в большом меню раздел UI Layout и выбрать вариант Refresh. В некоторых случаях может потребоваться перезапуск браузера.

Хотя 68 версия Google Chrome и доступна для инсталляции на три платформы, однако работает нововведение, связанное с дизайном, только на компьютерах под управлением Windows и Linux.

На операционной системе macOS High Sierra 10.13.4,после выбора нового интерфейса в настройках, ничего не происходит.

Кроме нового дизайна, новая версия браузера Google Chrome Canary содержит слегка измененный интерфейс. Так, например, иконка управления учетной записью теперь находится в одном ряду с настройками, а интерфейс подвергся небольшой перестановке.

Стоит отметить, что ранее Google добавил в свой интернет-обозреватель новую функцию, которая позволяет транслировать на экран телевизора фильмы, сериалы, музыку, изображения, видео и любой другой медиаконтент.

Как сообщала "Страна", в России заблокировали IP-адреса Google, которые пытались обойти блокировку Telegram.

Ранее Google создаст новый мессенджер для Android.

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