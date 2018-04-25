Компания Google представила новый дизайн своего браузера - вышла 68 версия популярного веб-браузера Google Chrome под названием Canary для компьютеров на базе Windows, Mac и Linux.

Об этом сообщает akket.com.

Chrome с приставкой "Canary" отличается от обычного тем, что он получает все новшества раньше, кроме того дизайн стал более округлым и минималистичным.

Чтобы получить доступ к новому дизайну его необходимо вручную активировать. К счастью, сделать это довольно просто. Достаточно ввести в адресной строке chrome://flags/# top-chrome-md

Фото: thenextweb.com

После чего найти в большом меню раздел UI Layout и выбрать вариант Refresh. В некоторых случаях может потребоваться перезапуск браузера.

Хотя 68 версия Google Chrome и доступна для инсталляции на три платформы, однако работает нововведение, связанное с дизайном, только на компьютерах под управлением Windows и Linux.

На операционной системе macOS High Sierra 10.13.4,после выбора нового интерфейса в настройках, ничего не происходит. 

Кроме нового дизайна, новая версия браузера Google Chrome Canary содержит слегка измененный интерфейс. Так, например, иконка управления учетной записью теперь находится в одном ряду с настройками, а интерфейс подвергся небольшой перестановке.

Стоит отметить, что ранее Google добавил в свой интернет-обозреватель новую функцию, которая позволяет транслировать на экран телевизора фильмы, сериалы, музыку, изображения, видео и любой другой медиаконтент.

Как сообщала "Страна", в России заблокировали IP-адреса Google, которые пытались обойти блокировку Telegram.

Ранее Google создаст новый мессенджер для Android.

Также Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!