Герцог Кембриджский еще не рассказал о том, как планирует назвать своего сына, который появился на свет 23 апреля.

Об этом сообщает Sky News.

Через два дня после рождения принц Уильям посетил Вестминстерское аббатство в честь национального праздника Австралии и Новой Зеландии.

Когда герцог встретился с верховным комиссаром Новой Зеландии в Великобритании, настоятель церкви Джерри Матепара пошутил по поводу долгожданного имени новорожденного ребенка: "Джерри, я хотел бы, чтобы это был Джерри".

Герцог ответил: "Да, Джерри - сильное имя".

На вопрос, как чувствуют себя мать и ребенок, он сказал: "Очень хорошо, спасибо".

Как сообщала "Страна", букмекеры принимают ставки на имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Лидируют именя Джек или Александр.

Ранее "Страна" писала о том, почему Кейт Миддлтон такая красивая после родов.