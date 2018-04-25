Киевская городская государственная администрация обещает обустроить наземный транспорт системой электронного билета до августа.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передают "Украинские новости".

"Где-то до конца июля мы смонтируем все оборудование, все 1 500 комплектов", - сообщил он.

В 2017 году КГГА провело тендер на оборудование для наземного транспорта.

Назаров отметил, что на данный момент закуплено и установлено 530 комплектов оборудования для наземного транспорта, который состоит из бортового компьютера и валидаторов.

Всего планируется установка 1 500 комплектов. Количество валидаторов зависит от количества дверей - на каждой двери по одному.

Также закуплено 300 считывающих устройств для контролеров.

На данный момент, городские службы настраивают систему и интегрируют ее с уже имеющимися системами в части социального процессинга, процессов платежей, систем диспетчеризации и прочее.

Назаров отметил, что платежные системы Visа и MasterCard глубоко заинтересованы в участии в проекте.

Электронный билет подразумевает не только пластиковый носитель - карточку, но и банковскую карту, и QR-код в качестве разового билета на бумаге. Их можно будет распечатать в терминалах по пополнению. Также прорабатывается возможность использования систем PayPass и AndroidPay.

Ранее "Страна" сообщала, что запуск системы электронных билетов в Киеве перенесли с весны на осень.

Также украинцы смогут купить билеты на автобус, поезд и самолет по блокчейну.