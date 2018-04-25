Суд не удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны, которое просило взыскать с ООО "Трейд Коммодити" 3 100 736 гривен.

Соответствующее решение Верховный суд принял еще 12 апреля.

"Кассационную жалобу Министерства обороны Украины... оставить без удовлетворения", - говорится в решении.

В 2017 году главный военный прокурор Анатолий Матиос просил взыскать с "Трейд Коммодити" 2 540 149 гривен пени и 560 586 гривен штрафа за несвоевременные поставки топлива.

Днепропетровские суды иски не удовлетворили, и Минобороны подало кассационную жалобу.

Верховный суд решил, что "все существенные условия обязательств по договору... от 31.03.2016 окончательно были согласованы между сторонами только с подписанием 15.06.2016 года дополнительного соглашения".

Кроме того, по мнению суда, "Трейд Коммодити" после подписания последнего дополнительного договора приступило к выполнению обязательств и провело поставку вовремя.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении 149 миллионов гривен государственных средств.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити". Отмечалось, что подозреваемым готовятся финальные подозрения.

Как сообщала "Страна", НАБУ опубликовало подробную схему об участии "Трейд Коммодити" в схемах Минобороны.

Мы писали, что суд арестовал имущество инвестора "Трейд Коммодити" по делу о коррупции в Минобороны.

Ранее "Трейд коммодити" отсудила у Минобороны 8 миллионов по тендерам, которые расследует НАБУ.