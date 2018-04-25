Министерство информационной политики объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на размещение информационной продукции на щитах, призмах, ситилайтах и лайтбоксах на 16,2 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Победитель тендера должен с 5 мая по 24 декабря 2018 года предоставить министерству услуги по размещению и демонстрации информационной продукции на внешних рекламных носителях (350 основных плоскостей с ротациями по требованию заказчика).

В перечне требования указывается обязательный резерв 5% плоскостей для оперативной замены, работы по наклеиванию и демонтажу рекламы.

Также на исполнителя возлагается контроль качества визуального изображения и передача министерству фотоотчетов предоставленных услуг.

В тендерной документации указан перечень адресов местонахождения плоскостей, которые должны обязательно быть включены в адресную программу, включая аэропорты в Одессе, Харькове, Львове, Борисполе (Киевская область).

Аукцион пройдет 26 апреля, тендерные предложения подали две компании - дочернее предприятие "Переход Аутдор" и ООО "Мегаполис Инвест Плюс".

Также министерство информационной политики намерено договориться о предоставлении рекламных и маркетинговых услуг в Интернете за 3 954 181 гривну с обществом с ограниченной ответственностью "С8 Нетворк", которое выиграло соответствующий тендер. Соответствующий договор с "С8 НЕТВОРК" еще не заключен. Конечными бенефициарами компании являются Владимир Михалко, Анжелика Рубежкова и Иван Савченко.

Тендерные предложения по размещению, распространению и демонстрации информации в сети Интернет также предоставили ООО "Спейс Ю.А." и ООО "Компьютерные информационные технологии", однако их стоимость была выше.

Ожидаемая цена закупки составляла 4 185 000 гривен.

Как сообщала "Страна", на Министерство информационной политики в 2018 году выделили на 200% больше денег.

Также "Страна" писала, что министр информполитики Украины Юрий Стець задекларировал 185 тыс гривен зарплаты и долги третьим лицам.