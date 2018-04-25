Галина Карп, которая занимала должность первого заместителя министра энергетики, была уволена по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято Кабмином.

Напомним, в марте Карп написала заявление на увольнение по собственному желанию из-за претензий со стороны правоохранительных органов по одному из эпизодов поставки горно-шахтного оборудования на госшахты.

Галина Карп была назначена на должность заместителя главы Минэнерго летом 2016 года.

По данным СМИ, она является прямой креатурой министра Игоря Насалика. Ее место заняла директор департамента правового обеспечения минэнерго Татьяна Максимец

Ранее, 1 марта 2018 года, заместитель министра энергетики Игорь Прокопив написал заявление об отставке. Источники заявили, что он уходит заниматься политикой - готовиться к выборам 2019 в рамках одной известной политической силы.

Также мы писали, что Насалик заработал почти миллион на процентах от вкладов в Ощадбанке.