Американский журнал для мужчин GQ включил Библию в список из 21 книги, которые "не надо читать", спровоцировав в США громкий скандал, сообщает The USA Today.

Писатель Джесси Болл назвал Священное Писание книгой, полной повторов, противоречий, глупости и злонамеренности.

"Если вы слышали, что лучшее в Библии - это непристойности, тогда советую вам прочитать вместо нее "Толстую тетрадь" Аготы Кристоф (не путать с Агатой Кристи - Прим.Ред.)", - отметил Болл.

В список помимо Библии вошли такие книги, как "Одинокий голубь" Ларри МакМертри, "Над пропастью во ржи" и "Фрэнни и Зуи" Джерома Дэвида Сэлинджера, "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя и его же "Прощай, оружие!", "Алхимик" Паоло Коэльо, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Властелин колец" Джона Толкиена, "Приключения Гулливера" Джонатана Свифта.

"Некоторые из книг расистские, другие сексистские, но по большей части они просто очень, очень скучные", - отмечает журнал.

Публикация вызвала огромное возмущение у американских христиан. Волна гнева прокатилась по социальным сетям, вылившись во множество комментариев. "Есть ли хоть кто-то на планете, кого волнует, что GQ говорит о литературе? Я бы хотел встретить такого человека. И помолиться за него", - написал один из пользователей.

Ранее "Страна" сообщала, что в число финалистов Букеровской премии вошла польская писательница с украинскими корнями.

Также в список запрещенных в Украине попали еще семь российских книг.