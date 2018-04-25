В среду, 25 апреля, в Риме умер известный украинский геолог и исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров. 69-летний ученый возвращался на Родину после двухнедельной антарктической экспедиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По данным ведомства, причина смерти Вернигорова - сердечный приступ.

Украинский исследователь начал свой научный путь в морских экспедициях 1980-х годов, работал в Атлантике и Индийском океане, отправлялся в кругосветное плавание.

Отметим, что Вернигоров был участником первой украинской антарктической экспедиции, после чего много раз зимовал в Антарктиде и принимал участие в сезонных исследованиях.

Ученый также проводил различные геолого-геофизические исследования, был сотрудником Института геологии НАН Украины.

Несмотря на почтенный возраст (в сентябре этого года ему должно было исполниться 70 лет), он присоединился к команде сезонной экспедиции, что отправилась на станцию Академик Вернадский в конце марта этого года. Там ученый занимался отбором геологических образцов донных отложений, эхолотной съемкой акваторий, наблюдениям за уровнем моря.

Отметим, что во время пребывания на станции Вернадского ученый не жаловался на здоровье. Однако в Италии, где Вернигоров должен был пересесть на рейс в Украину, мужчине резко стало плохо.

Фото: facebook.com/UAMON

Как сообщала "Страна", ранее умер известный украинский ученый, ликвидатор аварии на ЧАЭС Илья Лихтарев.

Напомним также, что знаменитый ученый прогнозирует наступление самого опасного времени.