В сети появился снимок жительницы одной из испанских деревень как две капли воды похожей на президента США Дональда Трампа.

Фото женщины опубликовал в Twitter журналист Пако Марино.

Фото: twitter.com/Laboreiro

Долорес Лейс Антело, а именно так зовут обладательницу нестандартной внешности, снялась для репортажа, посвященного последствиям недавно прошедших штормов. Фотография, на которой женщина стоит с мотыгой, моментально стала вирусной в социальных сетях.

Огромная популярность в сети "сестры-близнеца" Дональда Трампа заинтересовала средства массовой информации. Так, например, американский журнал Newsweek посвятил женщине статью, которая начинается со слов: "Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении".

Сама Антело не имеет смартфона с выходом в интернет, а о своей популярности узнала от дочери. Кроме того, она рассказала, что соседи ее теперь называют "двоюродным братом Трампа".

Ранее "Страна" сообщала, что пользователи соцсетей заподозрили Трампа в подмене жены на двойника.

Также воскового двойника Трампа в музее мадам Тюссо показали на два дня раньше срока.