В Запорожье, в хирургическом отделении одной из больниц, после распыления неизвестного газа скончалась девушка.

Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

Известно, что трое молодых людей, которые пришли на прием к врачу, распылили в отделении неизвестный газ из баллончика.

В результате медсестра, находившаяся рядом, получила ожоги. Одновременно стало плохо находившейся там же 20-летней девушке.

Ей пыталась оказать помощь бригада медиков, позже прибыла вторая, однако после 30 минут реанимационных предприятий пострадавшая погибла.

На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы и полиция.

По имеющейся версии причиной смерти девушки называли именно распыленный в отделении газ неизвестного происхождения, однако позже медики озвучили еще одну версию - тромбоэмболия легочной артерии.

Врачи предполагают, что у девушки мог произойти обрыв тромба в артерии - он заблокировал венозный проток, что и привело к смерти.

Родственники погибшей уточняют, что она как раз проходила медицинское обследование и ее буквально "гоняли по кабинетам".

На данный момент продолжается следствие, для установления причины смерти назначена экспертиза.

Как сообщала "Страна", ранее под Запорожьем у дома главы сельсовета взорвали гранату, мужчину госпитализировали.

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